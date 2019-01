Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich auch weiterhin im Korrekturmodus. Der Kurs startete am 6. September bei 13,34 Euro einen Anstieg, der am 3. Dezember zu einem neuen Hoch bei 15,60 Euro führte. Die hier gestartete Korrektur hat in der Zwischenzeit über die Hälfte des vorangegangenen Anstiegs wieder zunichte gemacht.

Alle Versuche der Käufer, die Oberkante des Abwärtstrends seit Anfang Dezember zu durchbrechen, schlugen fehl. Auch die 50-Tagelinie konnte nicht verteidigt werden. ... (Dr. Bernd Heim)

