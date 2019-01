Zürich (ots) - ABB-Chef Ulrich Spiesshofer richtet den

Industriekonzern neu aus. Das einstige Kerngeschäft, die

Stromnetzsparte, wird nach Japan verkauft, die vier Divisionen werden

neu aufgestellt. Zudem werden das Headoffice in Zürich radikal

verkleinert und die Ländergesellschaften aufgelöst. Beim Personal in

der Schweiz macht sich deswegen Nervosität breit, schreibt die

«Handelszeitung». Jobangst geht in Zürich und Baden um.



Um den drohenden Stellenabbau möglichst klein zu halten, hat

Spiesshofer einen Einstellungsstopp verfügt. Offene Positionen sollen

nach Möglichkeiten mit internen Kandidaten besetzt werden. Auch eine

Stellenbörse wurde eingeführt, wie ABB bestätigt. «Damit stellen wir

sicher, dass all jene, deren bisherige Tätigkeit bei uns entfällt,

eine Chance haben, eine andere Beschäftigung bei ABB zu finden.»

Zudem sollen Weiterbildungsprogramme aufgesetzt werden. Weiter weist

ABB darauf hin, dass die Firma jährlich bis zu 10 000 Leute

einstellt. Spiesshofer will ABB mit dem Totalumbau ganz auf die

Digitalindustrie ausrichten und 500 Millionen Franken einsparen.



