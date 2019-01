Generell muss man an dieser Stelle mal konstatieren, dass es kaum eine Branche gibt, bei der Freud und Leid so nah beeinander liegen wie die Biotechnologiebranche. Kommt es hier, am besten noch unerwartet, zu positiven News bzgl. eines Medikamentenkandidaten, können sich die entsprechenden Aktien durchaus mal innerhalb kürzester Zeit verdoppeln oder verdreifachen. Kommt es jedoch, ebenfalls unerwartet, zu herben Enttäuschungen, droht dagegen ein Absturz.

Ein Beispiel für eine sehr positive Kursentwicklung ist dabei sicherlich die Aktie von Amarin. Ein Beispiel für das genaue Gegenteil die Aktie von Melinta Therapeutics, früher bekannt als Cempra. Warum ich das an dieser Stelle erwähne? Nun, weil die Aktie von OncoCyte (NASDAQ: OCX, WKN: A2ACBH) gestern um mehr als +200% zulegen konnte. Wer dort schon dabei war, wird die gut -10% heute daher auch locker verschmerzen können.

Zumal eine Konsolidierung nach einem solch exorbitanten Kurssprung als durchaus normal zu bezeichnen ist. Schließlich haben hier einige Anleger innerhalb kürzester Zeit eine ganze Menge Geld gemacht und nehmen somit Ihre Gewinne mit. Doch das ist ohnehin alles Vergangenheit. Wichtiger ist ja sich ein aktuelles Bild zu machen, ob dieser heftige Kurssprung gerechtfertigt war oder eben nicht?

Schließlich müssen wir ja beurteilen, ob die Aktie zu den aktuellen Kursen eher zu günstig oder eher zu teuer ist! Nur wenn sie, Kurssprung hin oder her, immer noch zu günstig ist, ist sie einen Kauf wert. Schauen wir uns daher nun mal ...

