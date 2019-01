Die US-Notenbank Fed begibt sich auf einen wesentlich vorsichtigeren geldpolitischen Kurs. Weder signalisiert sie noch weitere Zinsanhebungen, noch spricht sie ausdrücklich von einem ausgewogenen Wachstumsausblick für die USA, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung hervorgeht. Vielmehr verweist die Fed auf die verhaltene Inflationsentwicklung sowie auf globale Entwicklungen in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten. All dies erfordere eine "geduldige" Vorgehensweise bei künftigen "Anpassungen" der Leitzinsen.

Die jüngste Erklärung zum Zinsentscheid liest sich zurückhaltender als die Ausführungen zum vorherigen Zinsentscheid im Dezember, als die Fed ihren Leitzins zum neunten Mal seit der Zinswende Ende 2015 angehoben hatte. Fachleute hatten mit einer vorsichtigeren Herangehensweise gerechnet, da der Zentralbankvorsitzende Jerome Powell sich Anfang des Jahres schon entsprechend geäußert hatte.

Mit der Veröffentlichung der jüngsten Erklärung teilte die Notenbank mit, dass ihr Leitzins weiter unverändert zwischen 2,25 und 2,50 Prozent liegt. Auch dies hatten Analysten erwartet.

An den Kapitalmärkten sorgten die Aussagen dennoch für spürbare Bewegungen. So sprang der Dow Jones Industrial über die Marke von 25 000 Punkten und gewann zuletzt knapp 2 Prozent. Der Eurokurs legte ebenfalls zu und lag bei 1,1480 US-Dollar. Die Kurse zehnjähriger US-Staatsanleihen legten deutlich zu./bgf/jsl/he

