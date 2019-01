HONGKONG (IT-Times) - Die Lenovo Group Ltd. hat bekannt gegeben, unter der Bezeichnung Lenovo Consulting Services einen eigenen Beratungsdienst im Land der Mitte anzubieten. Der Computer-Hersteller startete offiziell den Dienst Lenovo Consulting am 21. Januar 2019 in China. Ziel ist es, chinesischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...