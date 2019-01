Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed hat eine Pause vom Zinsanhebungskurs der Zentralbank in Aussicht gestellt. Die derzeitige geldpolitische Ausrichtung der Fed sei angemessen, sagte Jerome Powell nach der Zinssitzung der Notenbank am Mittwoch in Washington. Ein Szenario weiter steigender Leitzinsen sei zuletzt schwächer geworden. Die Wirtschaft könne am besten gestützt werden, indem die Notenbank "geduldig" vorgehe.

Powell verwies insbesondere auf das aktuelle Leitzinsniveau, das einen "neutralen" Bereich erreicht habe. Damit bezeichnen Ökonomen ein Zinsniveau, mit dem die Konjunktur weder angeschoben noch gebremst wird. Bis zuletzt hat die Fed dieses neutrale Niveau auf 2,5 bis 3,5 Prozent geschätzt. Aktuell liegt der Leitzins in den USA in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent.

Gefragt danach, wie lange die angekündigte Phase einer "geduldigen" Vorgehensweise dauern könnte, sagte Powell, dies hänge von der konjunkturellen Entwicklung ab. Für das laufende Jahr sei zwar ein solides, aber auch langsameres Wachstum als 2018 zu erwarten.

Das wirtschaftliche Gesamtbild sei widersprüchlich, habe sich aber nicht grundsätzlich geändert, so Powell. Er verwies speziell auf das schwächere Wachstum in Europa und China. In den USA sei das Wachstum zwar grundsätzlich intakt. Einige Frühindikatoren seien aber schwächer ausgefallen./bgf/jsl/he

