Der Eurokurs rückte im Gegenzug vor: Vor dem Zinsentscheid noch eher bei 1,14 Dollar liegend, stieg die Gemeinschaftswährung zuletzt in New York auf 1,1484 Dollar. In der Spitze war der Euro sogar kurz mehr als 1,15 Dollar wert gewesen.Auch zum Schweizer Franken gewann der Euro an Wert und stieg klar über die Marke von ...

