Zürich (ots) - Die drei Hauptaktionäre der Grasshopper Fussball AG

(Stephan Anliker, Heinz Spross, Dr. Peter Stüber) haben sich darauf

geeinigt, die Aktionärsstruktur zu verändern. Zu diesem Zweck

übergibt Heinz Spross seine persönlich gehaltenen Aktien an die

verbleibenden Hauptaktionäre Stephan Anliker und Dr. Peter Stüber.

Die Aktien werden je hälftig von diesen übernommen. Der entsprechende

Vertrag wurde am 30. Januar 2019 in Zürich unterzeichnet.



Der Verwaltungsrat bedankt sich bei Heinz Spross für sein

jahrzehntelanges sehr grosses Engagement für den Grasshopper Club

Zürich. Heinz Spross beabsichtigt, auch zukünftig ausgewählte

Sportprojekte zu unterstützen und bleibt Präsident der "Blue Label"

Gönnervereinigung.



Über die Konditionen des Vertrags wurde Stillschweigen vereinbart.



Originaltext: KMES Partner

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100065142

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100065142.rss2



Kontakt:

Stephan Anliker, Heinz Spross, Dr. Peter Stüber

c/o KMES Partner, Hans Klaus

Basteiplatz 7

8001 Zürich



Telefon: +41 43 544 17 44

eMail: klaus@kmespartner.com