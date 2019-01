Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) -



Der M.2-Formfaktor ist von entscheidender Bedeutung für die nächste Generation der IoT-Applikationen, da immer mehr Plattformen ihn als ihren hauptsächlichen Port übernehmen. Um immer einen Schritt voraus zu sein, hat Innodisk umfangreiche M.2-Lösungen für eingebettete Erweiterungen lanciert, unter anderem LAN, Display, Serial, PoE, RAID, Disk Array und SATA-Schnittstelle. Die Erweiterungskarten in Industriequalität sind eingehend getestet und zertifiziert worden, um selbst extremen thermischen, elektrischen und mechanischen Belastungen standzuhalten. Sie sind schock- und vibrationsfest und alle unterstützen große Temperaturbereiche von -40 Grad Celsius bis zu 85 Grad Celsius und schließen den besten Hardware- und Softwaresupport ein.



Für räumlich begrenzte Anwendungen wie kleine PCs und lüfterlose Systeme bietet diese komplette M.2-Serie Formfaktoren von 2242, 2260 und 2280, die sowohl B- als auch M-Key-Konfigurationen unterstützen und so die Kompatibilität mit den neuesten Plattformen auf dem Markt sicherstellen.



Informationen zu Innodisk



Innodisk wurde von Forbes' Asia unter die 200 Best Under A Billion-Unternehmen gewählt und ist ein serviceorientierter Anbieter von Flash-Speicher, DRAM-Modulen und eingebetteten Peripherieprodukten für Industrie- und Unternehmensanwendungen. Als Unternehmen mit zufriedenen Kunden in den Bereichen eingebettete Lösungen, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Cloud-Speicherung und mehr zeichnen wir uns durch unsere Verpflichtung für anpassungsfähige, zuverlässige Lösungen und unvergleichlichen Service aus.



Innodisk wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh in Taiwan. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden weltweit durch technischen Support und Vertriebsteams in Festland-China, Europa, Japan und den Vereinigten Staaten.



Für weitere Informationen über Innodisk besuchen Sie bitte https://www.innodisk.com



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/815395/I_O_expansion_cards.jpg



OTS: Innodisk Corporation newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119685 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119685.rss2



Pressekontakt: Innodisk Corporation Benjamin Jokela +886 277033000 Durchw. 1516 Benjamin_Jokela@innodisk.com



Yvonne Liu +886 277033000 Durchw.1515 Yvonne_Liu@innodisk.com