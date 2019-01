Die Software AG beschließt neue strategische Ausrichtung/Ausblick2019/mittelfristige finanzielle Ambitionen DGAP-Ad-hoc: Software AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognose Die Software AG beschließt neue strategische Ausrichtung/Ausblick2019/mittelfristige finanzielle Ambitionen 31.01.2019 / 00:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/ 2014 Die Software AG beschließt neue strategische Ausrichtung/Ausblick2019/mittelfristige finanzielle Ambitionen Der Vorstand der Software AG (MDAX, ISIN DE000A2GS401/SOW) hat folgende Beschlüsse gefasst: 1. Neue strategische Ausrichtung (Projekt Helix) Die strategische Neuausrichtung hat das Ziel, das Umsatzwachstum zu beschleunigen und gleichzeitig höhere wiederkehrende Umsatzerlöse zu erreichen bei weiterhin hoher Profitabilität. Im Rahmen dieser Strategie wird das Produktportfolio auf Wachstumssegmente fokussiert und Marketing- und Vertriebsaktivitäten werden in den Kernmärkten verstärkt. Hierzu werden 2019 zusätzliche Nettoinvestitionen in das neue Geschäftsmodell in Höhe von 20 bis 30 Millionen Euro getätigt. Im Weiteren soll ab 2020 das Lizenzierungsmodell derart umgestellt werden, dass der Umsatz bei weiterhin steigendem Geschäftsvolumen nicht mehr sofort, sondern über mehrere Jahre verteilt ausgewiesen wird (Subskription). 2. Ausblick 2019 Angesichts der vorstehenden Investitionen ergibt sich für 2019 der folgende Ausblick: Ausblick Gesamtjahr 2019 GJ 2018 Ausblick GJ 2019 in Mio. EUR zum Stand 31.01.2019 in % Umsatz DBP 464,7 - DBP exkl. DBP Cloud & IoT 434,4 +3 bis +71 DBP Cloud & IoT 30,3 +75 bis +1251 Umsatz A&N 218,3 -5 bis 01 Operative Ergebnismarge 31,5% 28,0 bis 30,0 (EBITA, Non-IFRS)2 1 währungsbereinigt 2 vor Berücksichtigung nichtoperativer Einflussfaktoren (vgl. Non-IFRS Ergebnisdefinition im Geschäftsbericht 2017 auf Seite 46f) 3. Mittelfristige finanzielle Ambitionen Die Umstellung des Lizenzierungsmodells hat im ersten Jahr der vollen Anwendung (2020) bei weiter wachsendem Produktgeschäft eine Auswirkung auf die ausgewiesene operative EBITA-Marge (Non-IFRS) von maximal minus zwei Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahreswert (2019). Ab 2021 soll das anhaltende Geschäftswachstum auch wieder in den ausgewiesenen Umsätzen und einer steigenden EBITA-Marge (Non-IFRS) auf mittelfristig bis zu mehr als 30 Prozent sichtbar werden. Um die operative Entwicklung des Unternehmens 2020 und in den nachfolgenden Jahren besser beurteilen zu können, werden neben den IFRS-Kennzahlen bereits ab 2019 weitere branchenübliche Hilfskennzahlen (jährliche wiederkehrende Umsatzerlöse [Annual Recurring Revenue, ARR], Auftragseingang und operativer Cashflow) berichtet werden. Diese Beschlüsse des Vorstands stehen unter Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats. Darmstadt, 31.01.2019 Der Vorstand Software AG, Uhlandstr. 12, 64297 Darmstadt Kontakt: Mitteilende Person: Frederic Freichel Manager Investor Relations E-Mail: frederic.freichel@softwareag.com Tel: +49 6151 92 1106 31.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Software AG Uhlandstraße 12 64297 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 92-1900 Fax: +49 (0)6151 92-34 1899 E-Mail: Investor.Relations@softwareag.com Internet: www.softwareag.com ISIN: DE000A2GS401 WKN: A2GS40 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771197 31.01.2019 CET/CEST ISIN DE000A2GS401 AXC0001 2019-01-31/00:55