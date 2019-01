Italiens Ministerpräsident Conte sieht die italienische Wirtschaft auf dem Weg in eine Rezession.

Italiens Wirtschaft ist nach Einschätzung von Ministerpräsident Giuseppe Conte im vierten Quartal wahrscheinlich geschrumpft. Grund seien hauptsächlich externe Faktoren wie der Abschwung in Deutschland und China, der Italiens Exporten geschadet habe, sagte Conte am Mittwoch auf einer Konferenz in Mailand laut Reuters. Sollte seine Vorhersage zutreffen, würde sich Italien in einer "technischen Rezession" befinden. Der Begriff technische Rezession wird verwendet, wenn das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen nicht steigt. Im dritten Quartal war das BIP verglichen mit den vorangegangenen drei Monaten bereits um 0,1 Prozent gesunken. Das nationale Statistikamt Istat will die Daten für das vierte Quartal am Donnerstag veröffentlichen. Für das zweite Halbjahr rechnet Conte indes weiter mit einer Belebung der Konjunktur.

