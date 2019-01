JPMorgan erwartet, dass Blockchain in den nächsten Jahren vor allem für die Handelsfinanzierung spürbare Effizienzgewinne bringt. Man müsse aber die Technologie von den Kryptowährungen trennen.

TOP-Meldung JPMorgan sieht Fortschritte im Finanzsektor durch Blockchain Nach Ansicht von JPMorgan Chase & Co. wird die Blockchain-Technologie spürbare Effizienzgewinne für die Finanzbranche bringen, auch wenn dies noch einige Jahre dauern könnte. "Blockchain wird das globale Zahlungssystem nicht neu erfinden, aber es wird geringfügige Verbesserungen bringen", zitiert Bloomberg Joyce Chang, die Forschungschefin von JPMorgan. Die stärksten Auswirkungen erwartet sie in drei bis fünf Jahren "vor allem bei der Handelsfinanzierung". Blockchain-Lösungen für die Handelsfinanzierung sind wegen der erheblichen Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung weiter verbreitet, so ein aktueller Bericht von ...

