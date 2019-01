Sponsorentätigkeit von Velodyne für RoboNation übermittelt künftigen Ingenieuren moderne Lidar-Technologien und Fähigkeiten

An der Maritime RobotX Challenge 2018 für autonome Fortbewegung zu Wasser, zu Land und in der Luft beteiligte sich Velodyne Lidar, Inc. als Mentor und stellte 15 Universitätsteams im Rahmen eines Wettbewerbs im Bereich autonome Seefahrt Lidar-Sensoren zur Verfügung. Der RobotX Wettbewerb, der im Dezember 2018 in Hawaii stattfand, versammelte Teams aus Universitäten in den USA, Australien, China, Japan, Taiwan und Singapur.

Die teilnehmenden Teams bauten ihre Wasserfahrzeuge komplett neu und statteten sie mit einem Antrieb, Sensoren und Kontrollsystemen aus. Die Lidar-Sensoren Puck und Ultra Puck von Velodyne waren die wichtigsten Empfangsbauteile, die den autonomen Betrieb der Fahrzeuge ermöglichen.

Während des Wettbewerbs zeigten die autonomen Boote der Teams ihre Fähigkeiten zur Navigation und Steuerung, Vermeidung von Hindernissen, Ortung und Reihung, Erkennung und Andockung, Aufspüren und Herbeibringen, Unterwasserbergung und situativen Reaktionsfähigkeit. Jedes Team erstellte eine Website, ein Dokument zum technischen Design, eine Präsentation und ein Video, um seine Arbeit vorzustellen.

Den höchsten Preis des Wettbewerbs erhielt die Nationale Universität Singapur, die Queensland University of Technology erreichte den zweiten und die amerikanische Embry-Riddle Aeronautical University von Daytona Beach, Florida, den dritten Platz.

"Durch die Maritime RobotX Challenge lernen Ingenieure der nächsten Generation, wie die Lidar-3D-Wahrnehmung die Betriebsfähigkeit autonomer Wasserfahrzeuge steigert", sagte Mike Jellen, President und Chief Commercial Officer von Velodyne Lidar. "Wir sind stolz darauf, mit diesen talentierten Studenten zusammenzuarbeiten, da sie die Technologie der Seefahrt neu definieren."

RobotX, ein internationaler, universitärer Wettbewerb, bringt den Studenten Technologien für Roboter und autonome Fortbewegung auf dem Gebiet der Seefahrt näher. Die Veranstaltung wurde von RoboNation organisiert, einer gemeinnützigen Organisation, die Studenten dazu bewegen soll, Wissenschaft, Technologien, Konstruktion und Mathematik (Science, Technology, Engineering, Math, STEM) zu nutzen, um ihre Horizonte zu erweitern. Velodyne sponsert RoboNation.

"Dieser Wettbewerb fördert das Interesse von Studenten an autonomen Robotersystemen, die im Bereich der Seefahrt eingesetzt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Wissenschaft und Technik einer kooperativen Autonomie", erläutert Daryl Davidson, Executive Director von RoboNation. "Durch die Mitarbeit von Velodyne an dieser Veranstaltung erhalten die Studenten Einblick in eine hochmoderne Lidar-Technologie. Das Unternehmen kann sich mit den besten Studenten der Welt vernetzen, die im Bereich autonome Fortbewegung ausgebildet werden. Diese Technologie nutzen derzeit führende Forschungs- und Handelsorganisationen, um interessante autonome Innovationen marktfähig zu machen."

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet die intelligentesten und leistungsfähigsten Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne wurde 1983 gegründet, hat seinen Hauptsitz in der kalifornischen Stadt San Jose und ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Sensortechnologien. Im Jahr 2005 erfand David Hall, der Gründer und CEO von Velodyne, Lidar-Systeme mit Rundumsicht in Echtzeit und revolutionierte damit die Wahrnehmung und Autonomie für Anwendungsbereiche wie die Automobilbranche, neue Mobilität, Kartografie, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter die kostengünstige Puck, die vielseitige Ultra Puck, die für die L4-L5-Autonomie perfekte Alpha Puck, die ADAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme.

Über RoboNation, Inc.

RoboNation ist eine gemeinnützige Organisation, deren Ziel darin besteht, praktische Erfahrungen in der Ausbildung anzubieten, sodass Studenten innovative Lösungen für globale Herausforderungen finden können. Unsere Vision ist eine Welt, in der Technologie Menschen zusammenführt, um zu lernen, sich mitzuteilen und zu erfinden. www.robonation.org

