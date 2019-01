Düsseldorf (ots) - Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat im Kampf gegen Übergewicht in der Bevölkerung mit gesetzlichen Maßnahmen gedroht. "Wir werden die Reduktion von Salz, Fett und Zucker in den Lebensmitteln überprüfen und, wenn es keine Verbesserungen gibt, gesetzlich eingreifen. Darüber bin ich mir mit Ernährungsministerin Julia Klöckner sehr einig", sagte Spahn der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Entscheidend sei, dass die Industrie den Zucker reduziere und die Menschen ihre Ernährung veränderten. "Das Ziel, Zucker, Salz und Fette langfristig zu reduzieren, ist richtig und wird durch Selbstverpflichtungen der Industrie auch angegangen."



