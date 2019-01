"Die Zeit" zum Thema Banken:

Je größer eine Bank, desto enger sind Staat und Bank miteinander verknüpft, desto wahrscheinlicher wird es, dass der Staat die Bank beschützt, komme, was wolle. Wenn es in Deutschland nur noch eine große Privatbank gibt, hat sie eine Überlebensgarantie. Damit steigt die Gefahr, dass sie sich in viel zu riskante Geschäfte stürzt, und dann kommt der Steuerzahler dafür auf. "Too big to fail" nannte man das in der Finanzkrise. Hat ausgerechnet das Finanzministerium das vergessen? Das ist bitter./DP/fba

