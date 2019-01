"Neue Osnabrücker Zeitung" zu Wachstumsprognose:

"Die Politik sollte das Wachstum auf niedrigem Niveau als Chance betrachten und Standortfaktoren, die in der Vergangenheit stiefmütterlich behandelt wurden, in den Fokus rücken. Dazu zählt der Investitionsstau in Sachen Infrastruktur. Straße und Schiene haben mit dem Boom der letzten Jahre nicht Schritt gehalten, wurden eher kaputtgespart. Die Straßen sind verstopft, der Schienenverkehr oft an der Kapazitätsgrenze. Es ist dringend notwendig, Investitionen anzuheben und begonnene Bauprojekte schnell umzusetzen. Auch an die Unternehmenssteuern sollte sich die Regierung heranwagen. Nationen wie die USA, Frankreich und Großbritannien haben es vorgemacht und ihre Steuern gesenkt. Hier muss Deutschland nachziehen, um als Standort wettbewerbsfähig zu bleiben."/al/DP/he

