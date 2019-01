"Rheinpfalz" zu Brexit und Irland:

"'Wasch' mich, aber mach mich nicht nass': So kann man bildhaft die Haltung umschreiben, die die britische Premierministerin, die meisten ihrer konservativen Parteifreunde und die immer noch erstaunlich zahlreichen Brexit-Enthusiasten in den Austrittsverhandlungen mit der EU an den Tag legen. All die skurrilen Wendungen, Finten und Volten, die Theresa May bei den Verhandlungen zum britischen EU-Austritt bisher vollzogen hat, könnten erheitern, wenn die Folgen dieser Polit-Posse nicht so brandgefährlich wären. Denn es steht nicht weniger auf dem Spiel als der Frieden in Nordirland. Nun soll, geht es nach den Konservativen in London, der Austrittsvertrag neu verhandelt werden. Und das nur acht Wochen vor dem Austritt. Diese politische Kamikaze-Aktion kann nur dazu dienen, die zerstrittene Tory-Partei vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Um die Menschen in Irland und ihre Zukunft geht hier es sicher nicht."/al/DP/he

