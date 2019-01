Die Fed signalisiert eine Pause bei ihren Zinsanhebungen. Dies verleiht der Tokioter Börse Auftrieb. Dennoch herrscht Sorge wegen des starken Yens.

Im Sog der Fed-Ankündigung eines langsameren Tempos in der Zinspolitik hat sich die Tokioter Börse am Donnerstag von den Verlusten der Vortage erholt. Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte legte im Vormittagshandel 0,8 Prozent auf 20.727 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,9 Prozent auf 1564 Zähler.

Unterstützung erhielten die Aktienmärkte wie zuvor bereits in den USA auch in Fernost von der US-Notenbank. Die Federal Reserve will es nach dem Zinsfeuerwerk im vorigen Jahr 2019 ruhiger angehen lassen und signalisiert ...

