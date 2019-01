Am Donnerstag soll Chef-Unterhändler Liu He auf US-Präsident Donald Trump treffen. Das Vorgehen der US-Justiz gegen Huawei belastet die Handelsgespräche zwischen Amerika und China. Ist ein Durchbruch noch möglich?

Zumindest die Begrüßung fiel freundlich aus. Als am Mittwochvormittag die amerikanische und chinesische Handelsdelegation im Diplomatic Reception Room des Executive Office Buildings direkt neben dem Weißen Haus zusammentrafen, bemühte sich Gastgeber Robert Lighthizer um einen herzlichen Empfang. Gemeinsam Chinas Vize-Premier Liu He scherzte der US-Handelsbeauftragte über die Sitzordnung beim Dinner der beiden Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping in Buenos Aires und Bilder des Zusammentreffens, die danach um die Welt gingen. "Wenn man rechts saß, wurde man berühmt, wenn man links saß, war man nicht im Bild", so Lighthizer während Vertreter beider Delegationen höflich lächelten. Kurz darauf schlossen sich die Türen für die Öffentlichkeit.

Dass die Gespräche nach dem Abschied der Presse so harmonisch weiterliefen, ist äußerst unwahrscheinlich. Zwar sind beide Seiten angesichts der zunehmend spürbaren Auswirkungen des Handelskonflikts daran interessiert, ein Ergebnis zu erzielen, nach allem was man hört ist ein Durchbruch jedoch noch lange nicht in Sicht. Dass ausgerechnet in dieser Situation das US-Justizministerium mit zwei Anklagen gegen den chinesischen Konzern Huawei vorgeht, erleichtert die Gespräche nicht gerade. Damit steht in Frage, ob ein Abkommen in der vorgegebenen Zeit überhaupt noch möglich ist.

Denn die Uhr tickt. Am 2. März läuft die Frist von 90 Tagen aus, die Trump und Xi in Argentinien für den Abschluss der Gespräche vereinbart hatten. Seitdem haben sich beide Seiten zwar aufeinander zubewegt, in grundsätzlichen Fragen liegen Chinesen und ...

