Tesla macht erstmals in zwei Quartalen hintereinander einen Gewinn - auch wenn kleiner als erwartet. Die negative Überraschung ist eine Personalie, die ein gefundenes Fressen für die vielen Leerverkäufer ist.

Dass Elon Musk immer für Überraschungen gut ist, zeigte sich am Mittwochnachmittag kalifornischer Zeit bei der Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal 2018. Über eine Stunde hatte der Tesla-Chef über die Zukunft seines Elektroautoherstellers sinniert, wie immer etwas zerstreut, aber bei hörbar guter Laune und mit vielen Details. "Wir müssen unnachgiebig beim Senken der Kosten sein, um erschwingliche Autos zu produzieren und nicht dabei bankrott zu gehen", hatte Musk gerade den derzeit laufenden Personalabbau von sieben Prozent der Belegschaft beziehungsweise etwa 3000 Jobs erklärt. Dann ließ er, um 15:38 Uhr Ortszeit, als Schlusswort scheinbar beiläufig die Bombe platzen.

"Deepak geht in den Ruhestand", enthüllte Musk. Die Tesla-Aktie, die bis dahin im nachbörslichen Handel nur wenig nachgegeben hatte, fiel plötzlich um fast fünf Prozent auf unter 300 Dollar. Was wie eine Fußnote wirkte, ist tatsächlich ein Donnerhall. Deepak Ahuja ist der Finanzchef von Tesla, geschätzt an der Wall Street und so etwas wie ein Stabilitätsanker bei dem von außen oft chaotisch wirkenden Unternehmen. Der gebürtige Inder, der schon Teslas Börsengang erfolgreich organisiert hatte, war bereits 2015 offiziell in den Ruhestand gegangen, um dann im Februar 2017 seinen überraschend ausgeschiedenen Nachfolger Jason Wheeler zu ersetzen.

"Es gibt wohl nie einen idealen Zeitpunkt, um so einen Wechsel zu machen", stellte Ahuja seinen Stellvertreter Zach Kirkhorn als Nachfolger vor und versicherte, Tesla als Berater erhalten zu bleiben.

Der Wechsel eines Finanzchefs ist für jedes börsennotierte Unternehmen kritisch. Doch bei Tesla schrillen die Alarmglocken. Der Wechsel ist ein gefundenes Fressen für die vielen Leerverkäufer, die seit Jahren einen Bankrott prophezeien.Im Herbst hatte Tesla seinen vom Festplattenhersteller Seagate abgeworbenen Chefbuchhalter nach gerade mal vier Wochen im Job verloren. Seitdem laufen die Spekulationen über die finanzielle Lage bei dem Elektroautohersteller zusätzlich heiß, angefacht von Spekulanten wie Mark Spiegel vom New Yorker Hedgefond Stanphyl Capital. Der nutzte sofort die Chance, um über Twitter zu verbreiten, dass Ahuja angeblich auf "mindestens 3,5 Millionen Dollar" in Aktienoptionen verzichtet habe, um so schnell wie möglich Tesla zu verlassen. Ahuja ist 55 Jahre alt. Was auch immer die Gründe für das Ausscheiden des erfahrenen Finanzexperten sind, der etliche Jahre für Ford arbeitete und so einiges an Erfahrung in der traditionellen Autobranche vorweisen kann, für Tesla kommen sie zur Unzeit. Der Elektroautohersteller bereitet gerade die Einführung seines Hoffnungsträgers Model 3 für den Verkauf außerhalb Nordamerikas vor. In ein paar Tagen soll er nach Deutschland kommen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...