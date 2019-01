Beromünster - Uli Sigg, Kunstsammler und ex-Botschafter in China und Niklaus Troxler, Grafiker und Erfinder des Jazz Festivals Willisau reden über Kunst, Jazz und China.

INNOVAGE im KKLB ist eine öffentliche Veranstaltung. Sie findet an jedem ersten Montagnachmittag des Monats im KKLB (Kunst und Kultur im Landessender Beromünster) in Beromünster statt und ist ein gemeinsames Projekt von Innovage und KKLB. In «Innovage im KKLB» stellen sich interessante Persönlichkeiten einem Interview mit den beiden ehemaligen SRF-Journalisten und Innovage-Mitgliedern Peter Gysling und Toni Zwyssig sowie dem anschliessenden Gespräch mit den Besucherinnen und Besuchern. Danach gibt es Gelegenheit, bei einer Führung mit Künstler Wetz durch die ständige und die wechselnden Ausstellungen des KKLB Werke von anerkannten Künstlerinnen und Künstlern kennen zu lernen und Kontakte zu knüpfen.

KKLB ...

Den vollständigen Artikel lesen ...