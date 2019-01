Der Schweizer Roche -Konzern hat im vergangenen Jahr von einem anziehenden Pharmageschäft profitiert und seine eigenen Ziele überflügelt. Vor allem Krebsmittel und das noch recht junge Medikament Ocrevus zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS) waren die Hauptumsatzbringer, wie der Konzern am Donnerstag in Basel mitteilte. In das neue Geschäftsjahr geht Konzernchef Severin Schwan mit gewohnter Vorsicht: Er peilt ein Umsatzplus im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zu konstanten Wechselkursen an, der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie (Core EPS) soll ähnlich stark steigen.

Im vergangenen Jahr hatte Schwan dank des guten Geschäftsverlaufs mehrfach seine Ziele angehoben. Binnen zwölf Monaten konnte der Pharmariese im Vergleich zum Vorjahr seinen Umsatz um 7 Prozent auf 56,85 Milliarden Schweizer Franken steigern. Der Kerngewinn je Aktie stieg um 18 Prozent auf 18,14 Franken, wobei Roche hier auch in erheblichem Umfang von der US-Steuerreform profitierte. Unter dem Strich kletterte der Gewinn um 23 Prozent auf fast 10,9 Milliarden Franken. Die Anleger sollen eine auf 8,70 Franken (Vj: 8,30) angehobene Dividende erhalten./tav/jha

ISIN CH0012032048

AXC0062 2019-01-31/07:34