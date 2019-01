Zürich - Die weltweit grösste Fintech-Innovationsveranstaltung ist wieder zurück in London: FinovateEurope findet vom 12. bis 15. Februar 2019 im Tobacco Dock, London, statt. CREALOGIX zeigt auf der Bühne eine neue Konzept-App für Finanzinstitute, die ihren Kunden einen visuelleren und ganzheitlicheren Ansatz bietet, damit sie smarte Entscheidungen treffen können und dadurch mehr Kontrolle über ihre finanzielle Zukunft haben.

CREALOGIX gewann die «Best of Show»-Auszeichnung an den vergangenen beiden FinovateEurope-Veranstaltungen. In diesem Jahr will der Softwareanbieter für Digital-Banking-Lösungen mit der Präsentation einer neuen Finanz-App den dritten Sieg in Folge schaffen. Die Anwendung wurde frisch entwickelt, damit Banken ihren Kunden eine attraktive Möglichkeit bieten können, bestehende Budgetierungs- oder persönliche Finanzmanagementfunktionen zu ergänzen. «Die meisten Menschen sind sich einig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...