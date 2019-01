Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) erhöhen den Druck auf die Kreditinstitute beim Abbau ihrer faulen Kredite. Die EZB habe bei ihren jährlichen Aufsichtsgesprächen mit den Geldhäusern konkrete Erwartungen geäußert, bis wann diese ihre bestehenden Problemkredite vollständig wertberichtigt haben sollen, sagten mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen dem Handelsblatt. Das Besondere daran: Die Notenbank legt den Informationen zufolge unterschiedliche Maßstäbe an. Banken mit einem geringen Anteil notleidender Kredite sollen diese Darlehen schneller abschreiben als Banken, bei denen viele Schuldner in Verzug geraten sind. (Handelsblatt S. 27)

UNTERNEHMENSTEUERREFORM - Die Finanz- und Wirtschaftsexperten der CDU/CSU-Fraktion haben ein achtseitiges Konzept mit dem Titel "Modernisierung des Unternehmensteuerrechts in Deutschland" erarbeitet. Darin fordert die Union, die Steuerbelastung für Unternehmen von derzeit über 30 Prozent zu senken und "bei maximal 25 Prozent zu deckeln". (Handelsblatt S. 9/FAZ S. 17)

NACHRÜSTUNG - Das Umweltbundesamt pocht als Reaktion auf neue Zahlen zur Stickoxid-Belastung in Deutschlands Städten auf schnelle Hardware-Nachrüstungen bei Diesel-Pkw. "Mit sauberen Müllwagen und ein paar neuen Autos auf der Straße kriegen wir die Luft nicht schnell genug sauber und gesund", sagte Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes. "Die Hauptquelle für die schlechte Luft in den Städten sind nachweislich die Diesel-Autos, die viel mehr Stickoxide ausstoßen als erlaubt. Hier muss man ansetzen, dann gehen die Werte auch schneller runter." (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

STICKSTOFFDIOXID - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dringt bei EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc darauf, die Grenzwerte für Stickstoffdioxid neu überprüfen zu lassen. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf ein vorliegendes Schreiben Scheuers an Bulc. Scheuer verweist dazu in seinem Brief auf die laut gewordenen Bedenken deutscher Lungenärzte. "Es mehren sich Stimmen in der deutschen Ärzteschaft, die die wissenschaftliche Herleitung des Jahresmittelwerts von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter für Stickstoffdioxid in der EU-Luftqualitätsrichtlinie in Frage stellen", schreibt Scheuer. (Bild-Zeitung)

FAHRVERBOTE - Aufgrund neu vorliegender Messungen zur Stickoxid-Belastung in München hält Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) Fahrverbote für die bayerische Landeshauptstadt nicht mehr für notwendig. Es habe sich gezeigt, dass die Berechnungen des Freistaats, auf deren Basis in den vergangenen Jahren über flächendeckende Fahrverbote diskutiert wurde, "offensichtlich unzutreffend waren", sagte Reiter. Im Zuge der Debatte über schärfere Maßnahmen im Kampf um bessere Luft hatte die Stadt München 20 eigene Messstationen aufgestellt. Die Daten dieser Messungen zeichnen für 2018 ein deutlich positiveres Bild als frühere Erhebungen befürchten ließen. (SZ S. 1)

STEUER - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den Vorschlag von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) nach einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes scharf zurückgewiesen: "Jede Debatte über Steuererhöhungen ist Gift für die Konjunktur. Sie ist auch sachlich falsch, weil die Steuerquote in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist", so Altmaier. "Wir brauchen stattdessen Steuerentlastungen für alle Bürger, für schwache und starke Schultern gleichermaßen. Deshalb schließt der Koalitionsvertrag Steuererhöhungen zu Recht kategorisch aus." (Bild-Zeitung)

DIHK - Die schwächere Konjunktur in Deutschland ist bei den Unternehmen angekommen. "Es ist deutlich zu spüren, dass es eine Abkühlung gibt", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer. Die Handelskonflikte der USA mit der EU und mit China hätten schon heute negative Auswirkungen, so Schweitzer. Mit einer Rezession rechnet Schweitzer zwar nicht. Um dem Abwärtstrend entgegenzusteuern, fordert er jedoch trotzdem Steuersenkungen für Unternehmen sowie für Privatleute. "Leider bemühen wir uns meist erst in schwierigen Zeiten darum, wettbewerbsfähiger zu werden", sagte er. Die Abschaffung des Soli sei ein sinnvoller Weg. Zudem sollten die Steuersätze der Körperschaftsteuer um 5 Prozentpunkte gesenkt werden. (Neue Berliner Redaktionsgesellschaft)

STEUERSKANDAL - Die hessische Finanzverwaltung macht Fortschritte bei der Aufarbeitung des Steuerskandals Cum-Ex. Nach Angaben des Finanzministers Thomas Schäfer konnte die Behörde 770 Millionen Euro zurückholen, Forderungen von mehr als 400 Millionen Euro stehen noch im Raum. (Handelsblatt S. 30)

FAMILIENGELD - Im Streit zwischen Bayern und dem Bund um das Familiengeld zeichnet sich eine Einigung ab. Diese soll darin bestehen, dass der Freistaat sein Familiengeldgesetz so ändert, dass auch Hartz-IV-Empfänger davon profitieren. Wegen der Rechtsauffassung des Bundes ist dies in Bayern derzeit nicht so. (SZ S. 47)

