Advantage Lithium: Update Joint-Venture-Projekt Cauchari DGAP-News: Advantage Lithium / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update Advantage Lithium: Update Joint-Venture-Projekt Cauchari 31.01.2019 / 07:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Update Joint-Venture-Projekt Cauchari CAU07 liefert während des 30-tägigen Pumptests im Durchschnitt 650 mg/l Lithium Aktualisierung der Ressourcenschätzung und Entwurf des Brunnenfeldes sind im Gange Vancouver, British Columbia. 31. Januar 2019 - Advantage Lithium Corp. (das "Unternehmen" oder "Advantage Lithium") (TSX Venture: AAL) (OTCQX: AVLIF) gibt ein Update der Aktivitäten auf der Joint-Venture-Liegenschaft Cauchari in der argentinischen Provinz Jujuy. Die wichtigsten Punkte: - Durchführung eines 30-tägigen Pumptest mit einer Pumprate von 22 l/s während des Tests. Die Pumprate wurde durch die Bohrlochkonstruktion begrenzt. - Die Soleanalysen während der 30 Tage zeigten im Durchschnitt 650 mg/l Li und 4.970 mg/l K bei einem Mg/Li-Verhältnis von 2,2:1. - Der 30-tägige Test zeigte keine Absenkung der Beobachtungspegel über und auf dem Solekörper. Der dynamische Grundwasserstand im Pumpbrunnen zeigte während des Tests eine Absenkung von 40 m. - Eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist im Gange und wird die beachtlich größeren Bohrtiefen des eben abgeschlossenen Phase-III-Programms einschließen. - Zurzeit wird ein vorläufiger Entwurf des Brunnenfeldes für die Machbarkeitsstudie erstellt, der die Ergebnisse der langfristigen Pumptests in CAU07 und CAU11 verwendet. President und CEO, Herr David Sidoo, sagte: "Die Testergebnisse aus CAU007 bestätigen die ausgezeichneten Eigenschaften des NW Sektors für eine zukünftige Soleförderung sowohl hinsichtlich der hohen Lithiumkonzentration als auch der positiven Charakteristiken des Grundwasserleiters und der Pumpeigenschaften. In diesem Gebiet, in dem noch keine Explorationsarbeiten durchgeführt worden waren, bohrte Advantage im Jahre 2017 als erstes Unternehmen. Wir führen zurzeit eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung auf dem Projekt durch und verwenden dafür die Ergebnisse der vor Kurzem abgeschlossenen Bohrungen. Gleichzeitig wird ein vorläufiger Entwurf des Brunnenfeldes für die Machbarkeitsstudie des Projekts ausgearbeitet. Bis dato erhaltene Ergebnisse deuten an, dass wir die Ausdehnung der Solemineralisierung noch vollständig abgrenzen müssen, wobei sich das Cauchari-Olaroz-Becken als das signifikanteste Lithiumsolebecken außerhalb von Atacama abzeichnet. Wir freuen uns darauf, die Aktionäre über den weiteren Fortschritt der Aktivitäten zu informieren." Pumptest in CAU07 Der 30-tägige Pumptest mit konstanter Rate in der Bohrung CAU07 im NW-Sektor (Abbildung 1) wurde Mitte Januar abgeschlossen. Der Pumptest wurde mit einer Pumprate von 22 l/s bei einer Wasserspiegelabsenkung von 40 m durchgeführt. Die Ergebnisse der Soleanalyse aus dem 30-tägigen Test liegen bei durchschnittlich 650 mg/l Li und 4.970 mg/l K. Das Mg/Li-Verhältnis beträgt 2,2:1. Die Pumprate CAU07 wird durch die Bohrlochkonstruktion begrenzt. In den zukünftigen Förderbrunnen werden basierend auf den beobachteten Beschaffenheiten des Grundwasserleiters höhere Pumpraten erwartet. Soleproben wurden während es Tests in regelmäßigen Abständen entnommen und zeigten keine signifikanten Schwankungen im Laufe des Tests. Die Konzentrationen lagen zwischen 642 und 659 mg/l Lithium. Aktualisierung der Ressourcenschätzung und vorläufiger Entwurf des Brunnenfeldes Eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist zurzeit im Gange und wird alle Informationen aus den 26 Explorationsbohrungen und Bohrungen zur Testförderung einschließen, die als Teil der Phase-II- und Phase-III-Explorationsprogramme niedergebracht wurden. Im Laufe des Phase-III-Programms wurde das Ressourcengebiet nach Süden und in die Tiefe bis maximal 617 m erweitert. Dies sind einige der tiefsten Bohrungen, die bis dato im Cauchari-Olaroz-Becken niedergebracht worden sind. Die Cauchari-Ressource bleibt zur Tiefe und nach Süden offen. Zum Vergleich, die Ressourcenschätzung im Juni 2018 reichte nur bis in eine Tiefe von 300 m (mit Ausnahme der Bohrabschnitte aus den tiefen Sandeinheiten zu diesem Zeitpunkt). Die technische Information in dieser Pressemitteilung wurde im Auftrag des Unternehmens von Frits Reidel, CPG (Certified Professional Geologist) und Mitglied des American Institute of Professional Geologists, gemäß NI 43-101 eine qualifizierte Person, geprüft und zugelassen. ADVANTAGE LITHIUM CORP. i. A.: "David Sidoo" David Sidoo, President Tel.: 604.685.9316 | Fax: 604.683.1585 E-Mail: info@advantagelithium.com Über Advantage Lithium Corp. Advantage Lithium Corp. ist ein Ressourcenunternehmen, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Lithiumliegenschaften spezialisiert ist. Sein Hauptsitz befindet sich in Vancouver (British Columbia). Die Stammaktien notieren unter dem Kürzel "AAL" an der TSX Venture Exchange und werden ebenfalls in den USA am OTCQX-Best Market (OTCQX: AVLIF) gehandelt. Das Unternehmen hat eine 100 %-Beteiligung an vier Projekten in Argentinien sowie eine 75 %-Beteiligung an einem fünften Projekt, genannt Cauchari, erworben. Das Projekt Cauchari liegt nur 20 km südlich von Orocobres Vorzeige-Lithiumprojekt Olaroz. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.advantagelithium.com. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 31.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Advantage Lithium Suite 1305, 1090 W. 