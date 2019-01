Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander nach Zahlen von 6,30 auf 5,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die spanische Bank bleibe einer seiner "Top Picks" auf der iberischen Halbinsel, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie sei anspruchslos, von den Aktivitäten in Brasilien und Spanien sei jedoch Rückenwind zu erwarten. Das Kursziel macht der Experte nun an Schätzungen für das Jahr 2020 fest./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 09:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 09:29 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-01-31/00:24

ISIN: ES0113900J37