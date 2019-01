Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wirecard nach vorläufigen Jahreszahlen von 177,20 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Trend zur bargeldlosen Bezahlung begünstige den sehr dynamisch wachsenden Zahlungsabwickler, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zahlen wie auch der bestätigte Ausblick auf 2019 hätten seine Schätzungen übertroffen, was der Experte nun in seinem Modell berücksichtigte./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 15:11 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 15:26 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0123 2019-01-30/22:02

ISIN: DE0007472060