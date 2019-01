Wie geht es weiter mit der Wirecard-Aktie? Gestern ist der Titel zeitweise um 20% eingebrochen - nach einem kritischen Bericht in der "Financial Times" über den Zahlungsabwickler. Wirecard ist laut einem Pressebericht der "Financial Times" im vergangenen Jahr intern verdächtigen Geschäftspraktiken nachgegangen. Rückendeckung kommt jetzt seitens der Analysten. Denn:Die DZ Bank...

Den vollständigen Artikel lesen ...