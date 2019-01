Die amerikanische Schnellrestaurantkette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, NYSE: MCD) zahlt am 15. März 2019 eine Quartalsdividende von 1,16 US-Dollar an die Aktionäre aus (Record date ist der 1. März 2019). Seit dem Jahr 1976, als der Konzern die Dividendenzahlung startete, erhöhte McDonalds jedes Jahr seine Ausschüttung. An der Börse ist die Aktie seit 1965 notiert. Auf das Gesamtjahr gerechnet werden 4,64 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...