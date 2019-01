Huawei gerät nun auch zusehends in Europa unter Druck: Die EU-Kommission hat Bedenken angemeldet und will nun offenbar prüfen, ob die Chinesen beim Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G dabei sein dürfen.

Die EU-Kommission prüft Insidern zufolge einen Ausschluss von chinesischen Firmen wie Huawei beim Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G in Europa. Das Ausloten der Möglichkeiten befinde sich noch im Anfangsstadium und die Umsetzung könnte sich als kompliziert erweisen, sagten vier EU-Vertreter am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Dennoch gerät Huawei damit in der Debatte um die Sicherheit von Netzelementen chinesischer Hersteller international immer stärker unter Druck.

Ein mögliches Vorgehen der Kommission wäre, ein Gesetz ...

