DGAP-Media / 2019-01-31 / 07:53 *Unternehmen: Advantage Lithium WKN: *A2AQ6C [1] *650 mg/l Lithium während langfristiger Pumptest bestätigen Weltklasse Projekt - Strategischer Partner laut CEO bald in Sicht!* Soeben erreichten uns sehr gute News zu unserem Lithium Top-Pick Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1]. Das Unternehmen und Joint Venture Partner Orocobre (WKN A0M61S) [2] veröffentlichten soeben wiederholt hervorragende Pumptests mit konstanter Rate in der Bohrung CAU07 im NW-Sektor wurde Mitte Januar abgeschlossen. Der Pumptest wurde mit einer Pumprate von 22 l/s bei einer Wasserspiegelabsenkung von 40 m durchgeführt. Die Ergebnisse der Soleanalyse aus dem 30-tägigen Test liegen bei durchschnittlich 650 mg/l Li und 4.970 mg/l K. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass das derzeit durchgeführte Bohrprogramm die vorliegende Ressourcenschätzung übertreffen und die Ressource deutlich erhöhen wird. Das Ressourcenumwandlungsprogramm trägt zusätzlich dazu bei, die Ressource in eine höhere Kategorie zu überführen. Wir rechnen mit weiterem bedeutenden Newsflow und einer weiteren Erholungsphase, denn das Unternehmen liefert konstant hervorragenden Neuigkeiten und schreitet in großen Schritten Richtung Produktionsaufnahme! Warum wir Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] für einen Übernahmekandidat halten, erfahren Sie im Verlauf des Textes. *Die wichtigsten Punkte:* - Durchführung eines 30-tägigen Pumptest mit einer Pumprate von 22 l/s während des Tests. Die Pumprate wurde durch die Bohrlochkonstruktion begrenzt. - Die Soleanalysen während der 30 Tage zeigten im Durchschnitt 650 mg/l Li und 4.970 mg/l K bei einem Mg/Li-Verhältnis von 2,2:1. - Der 30-tägige Test zeigte keine Absenkung der Beobachtungspegel über und auf dem Solekörper. Der dynamische Grundwasserstand im Pumpbrunnen zeigte während des Tests eine Absenkung von 40 m. - Eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist im Gange und wird die beachtlich größeren Bohrtiefen des eben abgeschlossenen Phase-III-Programms einschließen. - Zurzeit wird ein vorläufiger Entwurf des Brunnenfeldes für die Machbarkeitsstudie erstellt, der die Ergebnisse der langfristigen Pumptests in CAU07 und CAU11 verwendet. *President und CEO, Herr David Sidoo, sagte: * "Die Testergebnisse aus CAU007 bestätigen die ausgezeichneten Eigenschaften des NW Sektors für eine zukünftige Soleförderung sowohl hinsichtlich der hohen Lithiumkonzentration als auch der positiven Charakteristiken des Grundwasserleiters und der Pumpeigenschaften. In diesem Gebiet, in dem noch keine Explorationsarbeiten durchgeführt worden waren, bohrte Advantage im Jahre 2017 als erstes Unternehmen. Wir führen zurzeit eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung auf dem Projekt durch und verwenden dafür die Ergebnisse der vor Kurzem abgeschlossenen Bohrungen. Gleichzeitig wird ein vorläufiger Entwurf des Brunnenfeldes für die Machbarkeitsstudie des Projekts ausgearbeitet. Bis dato erhaltene Ergebnisse deuten an, dass wir die Ausdehnung der Solemineralisierung noch vollständig abgrenzen müssen, wobei sich das Cauchari-Olaroz-Becken als das signifikanteste Lithiumsolebecken außerhalb von Atacama abzeichnet. Wir freuen uns darauf, die Aktionäre über den weiteren Fortschritt der Aktivitäten zu informieren." *Aktualisierung der Ressourcenschätzung und vorläufiger Entwurf des Brunnenfeldes* Eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist zurzeit im Gange und wird alle Informationen aus den 26 Explorationsbohrungen und Bohrungen zur Testförderung einschließen, die als Teil der Phase-II- und Phase-III-Explorationsprogramme niedergebracht wurden. Im Laufe des Phase-III-Programms wurde das Ressourcengebiet nach Süden und in die Tiefe bis maximal 617 m erweitert. Dies sind einige der tiefsten Bohrungen, die bis dato im Cauchari-Olaroz-Becken niedergebracht worden sind. Die Cauchari-Ressource bleibt zur Tiefe und nach Süden offen. Zum Vergleich, die Ressourcenschätzung im Juni 2018 reichte nur bis in eine Tiefe von 300 m (mit Ausnahme der Bohrabschnitte aus den tiefen Sandeinheiten zu diesem Zeitpunkt). *Große Entwicklungen für 2019 geplant - Machbarkeitsstudie und Einstieg von Investor voraus! Aktie klare Kaufempfehlung!* Fasst man das Jahr 2018 speziell für Lithium Explorer zusammen, waren gerade die letzten Monate eine sehr schwierige Zeit für alle Unternehmen des Sektors. Trotz der immer weiter steigenden Zahl und Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, gerieten die Kurse vieler Lithiumproduzenten und Lithiumexplorer unter Druck. Genau in solchen schwierigen Phasen des Marktes gilt für David Sidoo, CEO der Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1], die Devise "ruhig bleiben und weiter hart arbeiten". Genau das hat Advantage 2018 getan. Schaut man sich die Arbeiten im argentinischen Cauchari Becken einmal etwas genauer an, wir einem erst bewusst, welche Meilensteine Advantage 2018 erreicht hat. Zum einen wurde die Phase 3 des Bohrprogramms mit insgesamt 26 Bohrlöchern und mehreren Pumptest erfolgreich abgeschlossen. Diese Explorationsarbeiten werden laut David Sidoo zu einer deutlichen Erhöhung der in der veröffentlichten Ressourcenschätzung erwarteten 3 Millionen Tonnen Lithium führen. Auch die Art der Ressourcen soll dadurch aus der Kategorie angezeigt in nachgewiesen aufgewertet werden können. Welch großes Potential hier noch vorhanden ist, zeigt allein die Tatsache, dass bei dieser "Vorab-Schätzung" Advantage jetzt schon mit über 830 Mio. USD bewertet wurde. Für das zweite Quartal 2019 ist eine bankfähig Machbarkeitsstudie geplant, die das Advantage Projekt auf einen Wert von über einer Milliarde Dollar ausweisen könnte. Ein Start der Lithium Produktion soll schon 2021/2022 erfolgen. Zudem ist David Sidoo aktuell in Europa und Asien unterwegs, um potentielle Investoren mit an Bord zu holen. All diese Fakten möchten wir Ihnen in einem exklusiven Interview, das unsere Partner von Goldinvest.de mit CEO David Sidoo geführt haben näherbringen. Link zum Interview mit David Sidoo mit deutschen Untertiteln! [3] *Wir sehen die aktuelle Entwicklung übrigens genauso wie David Sidoo im Interview. Das Projekt von Advantage Lithium *(WKN A2AQ6C) [1] * ist eines der interessantesten und weit fortgeschrittenen weltweit. Kein anderer Lithiumexplorer kann solche Ergebnisse vorweisen. Die Kriterien sind einfach - Unternehmen mit Barmitteln oder der Fähigkeit zur Beschaffung von Kapital aufgrund einer guten Aktienstruktur, Unternehmen mit Anker-Assets, die ein vielfaches der aktuellen Marktkapitalisierung wert sind und Unternehmen mit strategischen Abgrenzungsfaktoren, die ihnen gegenüber dem Wettbewerb einen Vorsprung geben. Bei Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) wird derzeit in der Nähe des 52-Wochen-Tiefs gehandelt, das Unternehmen besitzt ein Projekt, das laut jüngster PEA (wirtschaftliche Erstbewertung) einen Kapitalwert von 830 Mio. USD nach Steuer und einen internen Zinsfuß von 24 % sowie eine Marktkapitalisierung von einem Zehntel dessen besitzt. Das ist kein Tippfehler, 1/10. Da ist noch viel Luft nach oben und wir erwarten, dass noch im Jahr 2019 Advantage zu viel höheren Preisen übernommen wird. Die jüngsten Neuigkeiten wurden am 12. Dezember 2018 veröffentlicht. Advantage hat ihre Machbarkeitsstudie begonnen und erwartet den Abschluss dieser bis zum Juni 2019. Da ist noch viel Luft nach oben und wir erwarten, dass noch im Jahr 2019 Advantage zu viel höheren Preisen übernommen wird. Die jüngsten Neuigkeiten wurden am 12. Dezember 2018 veröffentlicht. Advantage hat ihre Machbarkeitsstudie begonnen und erwartet den Abschluss dieser bis zum Juni 2019. *David Sidoo, Gründer und CEO, sagte:* "Wir sind sehr zufrieden damit, GHD aufgrund ihres umfassenden Fachwissens und der aktuellen Erfahrung in diesem Becken als technische Berater mit Durchführung dieser Arbeiten zu beauftragen. Mit dieser Auftragsvergaben und der aus der Lithiumanlage Olaroz gewonnenen Erfahrung kann Advantage zügig zur Machbarkeitsstudie übergehen und dabei den Zwischenschritt einer Vormachbarkeitsstudie eliminieren. Folglich können wir die Entwicklung von Cauchari durch den wirksamen Einsatz der technischen Expertise und des zusammen mit unserem Partner Orocobre über dieses Becken gewonnene Wissen beschleunigen. Ferner profitieren wir von den gut entwickelten Beziehungen, die unsere Partner zu den lokalen Gemeinden und zur Regierung haben." Davor können Sie noch eine Ressourcenaktualisierung im ersten Quartal 2019 erwarten, die die Ressourcen in die höheren Kategorien "erkundet und angezeigt" stellen wird. Dies ist wichtig, da es für den Board irgendeines potenziellen Interessenten leichter sein wird, grünes Licht für eine Akquisition zu geben. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen Advantage mit einer geschlussfolgerten Ressource kaufen würde. Dank zum Teil des großen strategischen Partners Orocobre wird das geologische Modell sehr gut verstanden. So gut sogar, dass das Unternehmen die Vormachbarkeitsstudie überspringt und unverzüglich mit der Machbarkeitsstudie beginnt. Die großen Unternehmen erkennen schnell, dass eine Vergrößerung viel schwieriger ist als erwartet. Im November zahlte Albemarle 1,15 Mrd. USD für 50 % der Spodumen-Mine Wodinga. 