Zürich (awp) - Die auf Dienstleistungen in Asien spezialisiert DKSH eröffnet eine neue Präsenz für Konsumgüter in der chinesischen Stadt Macau. Dort werde der Service für den Konsumgüterhersteller ProcterGamble (PB) für den lokalen Markt erbracht, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit. PG sei der erste Kunde in Macau, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...