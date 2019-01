Altaaqa Global Caterpillar Rental Power, ein weltweiter Anbieter von temporären Energieversorgungsdiensten, hat kürzlich ein umfassendes Rebranding angekündigt. Das Unternehmen wird ab jetzt unter dem Namen Altaaqa Global Energy Services firmieren.

James Shepherd, der Geschäftsführer des Unternehmens, sagte: "Die globale Energielandschaft hat sich ebenso verändert wie die Anforderungen der Branchen wie Bergbau, verarbeitendes Gewerbe, Zementherstellung und Versorger, die wir bedienen. Die neue Marke bringt die Bedürfnisse der Kunden zum Ausdruck, reflektiert die Veränderung des Unternehmensangebots, das als integrierter Anbieter von erneuerbaren Energien und Generatorenlösungen auf längerfristigen Projekten basiert und spiegelt die strategische Ausrichtung des Unternehmens wider."

Altaaqa Global Energy Services, das sich von seinem traditionellen Geschäftsmodell der Bereitstellung temporärer Energieversorgungslösungen löst, bietet jetzt Kraftwerke mit flexiblen kurz-, mittel- und langfristigen Verträgen mit maßgeschneiderten Projektfinanzierungsvereinbarungen an, darunter auch Build-Operate-Own-Transfer (BOOT)-Projekte.

Darüber hinaus liefert das Unternehmen jetzt kosteneffiziente, maßgeschneiderte Multi-Megawatt-Kraftwerke, die eine breitere Palette von Stromerzeugungssystemen umfassen, darunter Kolbengeneratoren, Turbinen und Hybridtechnologien, die mit Diesel, Gas oder Schweröl betrieben werden können.

"Wir wollen mehr als nur ein Technologieanbieter sein", so Shepherd. "Bei allem, was wir tun, möchten wir aufmerksam sein und auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen als ein echter strategischer Partner. Unser Ziel ist es, umfassende, zuverlässige und bewährte Energiedienstleistungen von Weltklasse bereitzustellen und was noch wichtiger ist einen Unterschied für die Gesellschaft und unsere Interessengruppen zu bewirken."

Majid Zahid, Geschäftsführer des Bereichs Energie bei der Zahid Group, einem globalen Industriekonzern und dem Mutterunternehmen des Unternehmens, fügte hinzu: "Mit diesem Markenwechsel definieren wir uns nicht nur neu, sondern wir treiben auch Veränderungen voran und übernehmen eine Führungsrolle bei der Gestaltung der Zukunft der Energiewirtschaft.

Die Werte der Zahid Group beruhen seit jeher auf Integrität, Engagement, harter Arbeit und Fachwissen Werte, die es uns ermöglicht haben, seit mehr als 100 Jahren erfolgreich zu sein. Wir sind stolz auf die Beziehungen, die wir zu unseren Kunden und Partnern unterhalten und auf den sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt, den wir durch unsere Produkte und Dienstleistungen fördern."

Das Rebranding beinhaltet eine vollständige Neugestaltung des Firmenlogos, des grafischen Erscheinungsbildes, der Kommunikation und der Korrespondenz. Die neue Webseite des Unternehmens wird Ende Januar lanciert.

