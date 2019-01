Am Donnerstag steigen die Preise auf dem Rohstoffmarkt weiter. Die aktuelle Dollar-Schwäche zieht den Ölpreis im frühen Handel nach oben.

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel weiter gestiegen. Händler nannten als Grund unter anderem den auf breiter Front schwachen US-Dollar. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 54,62 Dollar. Das waren 39 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ...

