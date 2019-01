IRW-PRESS: Cellcube Energy Storage Systems Inc.: CellCube kündigt strategische Partnerschaft mit Immersa im Vereinigten Königreich an

31. Januar 2019 - Toronto, Kanada, CELLCUBE ENERGY STORAGE SYSTEMS INC. (CellCube oder das Unternehmen) (CSE CUBE) (OTCQB CECBF) (Frankfurt 01X, WKN A2JMGP) und Immersa Limited (Immersa) freuen sich, eine strategische Partnerschaft hinsichtlich der Lieferung großer Vanadium-Redox-Flow-Batteriesysteme in den britischen Markt bekannt zu geben.

Robert Miles, CEO von Immersa, sagt dazu: Wir sind seit knapp drei Jahren im Energiespeichersektor im Vereinigten Königreich tätig und haben bereits eine enorme Veränderung bei der Anwendung der Technologie und den daraus resultierenden Umsätzen beobachten können. Wir sehen einen klaren Trend hin zu Batterien mit längerer Lebensdauer, da die Energienutzer eine größere Unabhängigkeit vom Netz erlangen wollen. Wir haben Systeme unter Anwendung von Technologien mit mehreren Generationen entwickelt und durch die Installation in Kombination mit diesen langlebigen Batterien gezeigt, dass es sowohl möglich, als auch wirtschaftlich machbar ist, selbst produzierten Strom zu erzeugen, zu speichern und zu verbrauchen. immersa.co.uk

Alexander Schöenfeldt, Managing Director von CellCube, fügt hinzu: Nach einer langjährigen Beziehung mit Immersa freuen wir uns sehr, mit dem Unternehmen als strategischen Partner im Vereinigten Königreich zusammenzuarbeiten. Wir spielen bereits mehrere Szenarien mit einer Reihe von industriellen und gewerblichen Anwendern durch und sind zufrieden mit den Ergebnissen.

Die Batteriespeicherung hat ihre Fähigkeit zur Kostensenkung auf dem Servicemarkt für Enhanced Frequency Response (EFR) und Firm Frequency Response (FFR) bereits unter Beweis gestellt. Dieser wurde eingerichtet, um Batterien zu ermöglichen, am Stromnetz teilzunehmen. Nachdem die Spitzenlastzeiten mittlerweile mehrere Stunden dauern und der Kapazitätsmarkt Geschäftsmöglichkeiten bietet, wird das Vanadium-Redox-Flow-System angesichts der erweiterten Leistungsgarantien, dramatisch verlängerten Batteriezyklen und eines Kapazitätsabbaus von nahezu Null seine Stärke beweisen können. Die gemittelten Kosten für die Vanadium-Energiespeicherung sind drastisch gefallen und werden weiter sinken.

Stefan Schauss, President von CellCube, meint: Die Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit Immersa im Vereinigten Königreich steht im Einklang mit unserer Strategie für den Einsatz großer Energiespeicherinfrastrukturen. Die kapazitätsgetriebenen Märkte im Vereinigten Königreich mit ihren vielen Solar- und Windparks sind unser nächster Schwerpunktmarkt, um große Infrastrukturprojekte in deren Nähe zu ermöglichen, die den Anlagenbesitzern hohe Wertströme liefern. Immersa und CellCube laden potenzielle Kunden zum Gespräch über die Möglichkeiten und Vorteile ein, die sich aus den erneuerbaren Energie- und Batteriespeicherlösungen ergeben.

Über Immersa Limited

Immersa Limited ist ein aktives Unternehmen mit Sitz in Dursley, Gloucestershire, das am 14. April 2016 gegründet wurde. Das Hauptgeschäft von Immersa besteht in der lösungs- und technologiebasierten Umweltberatung, bei der eine detaillierte Analyse zur Auswahl des optimalen Energiespeichers mit fortschrittlichen Batteriesystemen zum Tragen kommt. Diese Systeme bieten erneuerbare oder saubere Technologien und eine intelligente Netzintegration, einschließlich einer Nachfrageflexibilisierung.

Immersas erfahrenes Team hat im Vereinigten Königreich und Europa mehrere große Versorgungsprojekte entwickelt und umgesetzt. Diese komplexen Projekte von hohem Wert erfordern einen multidisziplinären Ansatz unter Nutzung der internen Kapazitäten. Immersa beschäftigt führende Fachberater, um eine effektive und gewissenhafte Compliance in allen Bereichen zu gewährleisten.

Über CellCube Energy Storage Systems Inc.

CellCube ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das unter dem Kürzel CUBE an der Canadian Securities Exchange, unter dem Kürzel CECBF am OTCBB sowie unter dem Kürzel 01X (WKN: A2JMGP) an der Frankfurter Börse notiert und dessen Hauptaugenmerk auf die schnell wachsende Energiespeicherbranche gerichtet ist, die von einem hohen Bedarf an erneuerbaren Energien geprägt ist.

CellCube liefert vertikal integrierte Energiespeichersysteme für die Stromindustrie und hat kürzlich die Aktiva der Gildemeister Energy Storage GmbH (firmiert nunmehr als Enerox GmbH), des Entwicklers und Herstellers der Energiespeichersysteme von CellCube, erworben. CellCubes andere Tochtergesellschaften sind Cube Switchgear Systems und Power Haz Energy Mobile Solutions Inc. Das Unternehmen hat auch in Braggawatt Energy Inc., eine Online-Finanzierungsplattform für erneuerbare Energien, investiert.

CellCube entwickelt, produziert und vermarktet Energiespeichersysteme, die auf der Vanadium-Redox-Technologie basieren, verfügt über 130 Projektinstallationen und kann eine Betriebserfahrung von zehn Jahren vorweisen. Seine hochintegrierten Energiespeichersystem-Lösungen weisen nach 11.000 Zyklen eine Restenergiekapazität von 99 Prozent auf, wobei der Schwerpunkt auf größere containerisierte Module gerichtet ist. Die grundlegenden Bausteine bestehen aus einer FB Modular-250-Kilowatt-Einheit mit einer Energiekapazität von vier, sechs oder acht Stunden.

Für CellCube Energy Storage Systems Inc.

Mike Neylan, CEO

Glenda Kelly, Investor Communications

Telefon: +1-800 882-3231

E-Mail: info@cellcubeenergystorage.com

www.cellcubeenergystorage.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie eintreten werden. Sie werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potenziell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. wird in ihnen zum Ausdruck gebracht, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und bergen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Bestimmte wesentliche Annahmen im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen werden in dieser Pressemeldung sowie in der jährlichen und vierteljährlichen Stellungnahme und Analyse des Unternehmens (MD&A) auf www.sedar.com veröffentlicht. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den für das Unternehmen geltenden Wertpapiergesetzen und -bestimmungen vorgeschrieben. Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständiung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45764

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45764&tr=1

