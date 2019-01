In Frankreich hat sich der Preisauftrieb zu Beginn des Jahres weiter abgeschwächt. Ähnlich wie in Deutschland war die Inflation im Januar deutlich schwächer als im Vormonat. Die nach europäischen Standards berechnete Inflationsrate (HVPI) habe 1,4 Punkte betragen, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mit. Damit ist die Teuerung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone so schwach wie seit Februar 2018 nicht mehr. Volkswirte hatten mit dieser Entwicklung gerechnet.

Im Dezember hatte die Inflationsrate noch deutlich höher bei 1,9 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich gingen die Verbraucherpreise im Januar sogar zurück. Sie fielen um 0,6 Prozent. Auch in dieser Betrachtung wurden die Markterwartung getroffen. Experten erklären die Entwicklung gemeinhin mit einem Rückgang der Preise für Heizöl und Treibstoff./jkr/bgf/mis

AXC0095 2019-01-31/09:05