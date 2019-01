Nach einem Bericht der "Financial Times" über finanzielle Unregelmäßigkeiten von Wirecard im Singapur-Geschäft ist die Aktie am Mittwoch Nachmittag um bis zu 25 Prozent abgestürzt. Es hieß unter anderem, dass bei einer Führungskraft des DAX-Konzerns in Singapur im vergangenen Jahr der Verdacht auf Dokumentenfälschung und Geldwäsche im Raum...

Den vollständigen Artikel lesen ...