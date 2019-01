Die Anwaltssozietät Weber & Co. hat die Emissionsbanken beim IPO der Marinomed Biotech AG an der Wiener Börse beraten. Weber & Co-Partner Christoph Moser: "Das IPO der Marinomed ist ein Meilenstein der jüngeren Kapitalmarktentwicklung in Österreich. Mit dem ersten Börsegang in Wien seit mehr als einem Jahr schafft es das Unternehmen, das Zukunftsthema Biopharma auch am Wiener Kapitalmarkt in den Fokus zu rücken. Die erfolgreiche Platzierung der neuen Aktien in einem noch immer volatilen Kapitalmarktumfeld belegt das große Interesse von Investoren an der Marinomed-Börsenstory. Wir freuen uns sehr, die Manager im Rahmen dieser besonderen Transaktion zu unterstützen." Marinomed Biotech AG wird Anfang Februar 2019 als erste Gesellschaft seit 2017 den Börsegang (IPO) ...

