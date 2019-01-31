BARCLAYS SENKT UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - KURSZIEL 140 (200) EURGOLDMAN SENKT ARCELORMITTAL AUF 'NEUTRAL' (CONV. BUY) - ZIEL 22,50 (35,50) EURHSBC HEBT ZIEL FÜR EURONEXT AUF 59 (58) EUR - 'HOLD'JPMORGAN SENKT AHOLD DELHAIZE AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 20 EUR JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BANCO SANTANDER AUF 5,30 (6,30) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 380 (370) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5000 (5100) PENCE - 'OVERWEIGHT' COMMERZBANK HEBT SARTORIUS AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 133 (97,50) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 6,40 (7,40) EUR - 'SELL'HSBC SENKT 1&1 DRILLISCH AUF 'HOLD' ...Den vollständigen Artikel lesen ...