Gute Vorgaben aus den USA und Asien lassen am Donnerstag auch den Dax-Kurs steigen. Die Wirecard-Aktie, die am Mittwoch abgestürzt war, erholt sich.

Der Dax eröffnet am Donnerstag bei 11.257 Punkten und somit 0,76 Prozent im Plus. Damit folgt er positiven Vorgaben aus den USA und Asien und steht ebenso wie die ausländischen Märkte unter dem Eindruck der jüngsten Signale der amerikanischen Fed, die bei Entscheidungen über künftige Zinsschritte "geduldig" agieren will.

Am Vortag hatte der Dax den Sprung aus der Verlustzone nicht geschafft und 0,3 Prozent im Minus bei 11.181 Punkten geschlossen.

"Der Handel am deutschen Aktienmarkt mutet derzeit lustlos und uninspiriert an. Einerseits stellt der Brexit weiterhin eine Hängepartie dar, andererseits dürften sich die Gespräche zur Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China als schwierig erweisen", schreibt die Helaba in ihrem morgendlichen Tagesausblick.

Am Mittwoch fiel beim Dax vor allem der Kurssturz bei Wirecard ins Gewicht. Die Aktie des Finanzdienstleisters brach am Mittwoch nach einem Bericht über einen Betrugsverdacht um bis zu 25 Prozent ein. Am Donnerstag notierte die Aktie zu Handelsbeginn rund drei Prozent im Plus bei 150,10 Euro.

Neben den weiteren Entwicklungen bei dem Zahlungsdienstleister stehen am Donnerstag vor allem die Arbeitslosenzahlen für Januar und die Milliarden für den Strukturwandel nach dem Kohleausstieg im Fokus der Anleger. Nach der Einigung der Kohlekommission kommt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag mit den Landeschefs von Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen zusammen.

An den ausländischen Aktienmärkten ging es jüngst bergauf. ...

