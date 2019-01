Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed sendet Signal für Zinspause

Die US-Notenbank hat ein starkes Signal für eine Zinspause gesendet. Die Währungshüter wollen bei künftigen Anpassungen des Leitzinses "geduldig" sein, hieß es im geldpolitischen Statement. Die bisher enthaltene Passage, wonach weitere Zinserhöhungen nötig sein dürften, fiel weg. Zudem senkte die Notenbank ihre Einschätzung zur Wirtschaftslage; danach wächst die Wirtschaft nur "solide" und nicht "stark". Wie von Ökonomen und Börsianern allgemein erwartet, verharrte der Leitzins in der Bandbreite von 2,25 bis 2,50 Prozent. Der Beschluss fiel einstimmig.

Philip Lane ist einziger Kandidat für Amt des EZB-Chefvolkswirts

Der irische Zentralbank-Präsident Philip Lane ist einziger Kandidat für die Nachfolge von EZB-Chefvolkswirt Peter Praet. Dies teilte die Eurogruppe in Brüssel mit. Die Finanzminister der Eurozone würden am 11. Februar in Brüssel über die Personalie beraten, erklärte Eurogruppenchef Mário Centeno. Endgültig entscheiden die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel am 20. und 21. März über die Kandidatur des 49-Jährigen.

Stimmung in der chinesischen Industrie im Januar besser als erwartet

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Januar nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,5 (Dezember: 49,4), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,2 Punkten prognostiziert.

Frankreichs Inflation lässt im Januar weiter nach

Die französische Inflation hat im Januar weiter nachgelassen. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene jährliche Inflationsrate sank auf 1,4 von 1,9 Prozent im Dezember, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Im November hatte die Rate 2,2 Prozent betragen.

Britische Autoproduktion rutscht wegen Brexit-Angst auf Fünfjahrestief

Die Autoproduktion in Großbritannien ist im vergangenen Jahr auf ein Fünfjahrestief abgesackt. Wie der Herstellerverband SMMT mitteilte, wurden 2018 mit 1,5 Millionen Neuwagen 9,1 Prozent weniger produziert als 2017. Im Dezember alleine brach die Autoproduktion um 22,4 Prozent auf 78.106 Einheiten ein.

Umsatzeinbruch im deutschen Einzelhandel zu Jahresende

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel haben im Dezember einen überraschenden Einbruch erlitten und im Gesamtjahr nur einen verhaltenen Zuwachs verzeichnet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Dezember-Umsätze nach Abzug der Inflation um 4,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten nur einen Rückgang um 0,3 Prozent prognostiziert.

Deutsche Steuereinnahmen legen 2018 um 5,8 Prozent zu

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sind 2018 ohne reine Gemeindesteuern um insgesamt 5,8 Prozent auf 713,6 Milliarden Euro gestiegen. Das hat das Bundesfinanzministerium berichtet. Das Ergebnis liegt laut den Angaben aus dem Haus von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) etwas über der Erwartung der Steuerschätzer, die bei ihren Berechnungen im November von einer Steigerung um 5,6 Prozent ausgegangen waren.

Scheuer will Messstellen für Luftqualität in Städten verrücken

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) stellt die Messstellen für die Luftqualität in den deutschen Städten in Frage. "Man kann es auf den Millimeter genau machen oder man kann die ganze Bandbreite die Flexibilität (des EU-Rechts) ausnutzen", sagte Scheuer auf dem Neujahrsempfang der deutschen Automobilindustrie in Berlin. Darüber werde demnächst zu diskutieren sein.

Luftqualität in vielen deutschen Städten verbessert

Die Luftqualität in vielen deutschen Städten hat sich im vergangenen Jahr verbessert. Das geht aus der vorläufigen Auswertung des Umweltbundesamtes (UBA) hervor. Vor allem in den von Fahrverboten bedrohten oder betroffenen Großstädten ist die Stickoxidbelastung zurückgegangen. In München sank sie beispielsweise von 78 Mikrogramm im Jahresmittelwert 2017 auf 66 Mikrogramm. Gleichwohl bleibt die bayerische Landeshauptstadt akut von einem Fahrverbot von Dieselfahrzeugen bedroht.

Guaidó verstärkt Bemühungen um Venezuelas Streitkräfte

Venezuelas selbsternannter Übergangspräsident Juan Guaidó verstärkt seine Bemühungen, das mächtige Militär auf seine Seite zu ziehen. In der New York Times schrieb der oppositionelle Parlamentspräsident, es habe heimliche Treffen mit Vertretern der venezolanischen Armee und der Sicherheitskräfte gegeben. Der Gegenspieler von Staatschef Nicolás Maduro will am Donnerstag zudem seine Pläne für einen Ausweg aus der Wirtschaftskrise vorlegen.

