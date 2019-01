Die Aussicht auf eine Zinspause in den USA hat den Dax am Donnerstag nach oben getrieben. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Handelsminuten 0,7 Prozent auf 11.261 Zähler. Die US-Notenbank signalisierte am Mittwochabend, dass sie es nach dem Zinsfeuerwerk im vorigen Jahr 2019 ruhiger angehen lassen will.

