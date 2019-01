Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag mit etwas höheren Kursen eröffnet und damit die Marke von 9000 Punkten knapp geschafft. Auftrieb erhält der hiesige Markt laut Händlern vor allem von der starken Wall Street. Der Dow Jones Industrial hatte am Mittwoch erstmals seit Anfang Dezember wieder über der Marke von 25'000 Punkten geschlossen und ist damit an die technisch wichtige 200-Tage-Linie herangekommen.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend ihren Zinssatz zwar erwartungsgemäss unverändert belassen, mit den Formulierungen im dazugehörigen Statement aber für Rückenwind gesorgt. Bei künftigen Zinsanpassungen hat der zuständige Offenmarktausschuss eine "geduldige" Vorgehensweise signalisiert, was Anleger in Bezug auf Aktien optimistisch gestimmt hat. "Die Anleger haben bekommen, was sie wollten: Das Fed wird deutlich vorsichtiger", kommentierte ein Marktteilnehmer.

Der ...

