Genf - Über 80 Firmen zeigen an der «Climate Show» am 13. und 14. Februar in Lausanne ihre Innovationen für den Klimaschutz. Über ein Viertel der Aussteller sind KMU, die von der Klimastiftung Schweiz finanziell unterstützt wurden.

Die Klimastiftung Schweiz unterstützt Schweizer und Liechtensteiner KMU, die zum Klimaschutz beitragen. Im Rahmen der Climate Show, der jährlichen Fachmesse zum Klimaschutz, stellt die Stiftung den Besuchern und den anwesenden KMU ihre Tätigkeit und ihre Aufgabe vor. Die Climate Show findet am 13. und 14. Februar 2019 im Palais de Beaulieu in Lausanne statt.

Die Stiftung hat seit ihrer Gründung im Jahr 2008 Fördergelder in der Höhe von 20 Millionen Franken für über 1'400 KMU gesprochen. Dreiundzwanzig von ihnen sind an der Climate Show vertreten.

«Wir wollen den Projekten, die wir unterstützen, eine Plattform bieten und ihnen ermöglichen, sich mit anderen Unternehmungen auszutauschen», sagt Vincent Eckert, ...

