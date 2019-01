Wegen eines Fehlers konnte man Nutzer des Telefondienstes Facetime belauschen. Nun wird die Panne ein Fall für die New Yorker Staatsanwaltschaft.

Die Software-Panne bei Apple, durch die man unter Umständen Nutzer des Telefoniedienstes Facetime belauschen konnte, wird zum Fall für die New Yorker Staatsanwaltschaft. Sie wolle Apples Umgang mit der Sicherheitslücke untersuchen, kündigte Generalstaatsanwältin Letitia James am späten Mittwoch (Ortszeit) an.

Unter anderem hatte es Medienberichte gegeben, wonach ein Teenager und seine Mutter den Konzern bereits vergangene Woche versucht hätten, den Konzern auf den Fehler hinzuweisen. Sie seien ...

