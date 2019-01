Das schlechtere China-Geschäft macht dem Chipkonzern zu schaffen. Im Jahresvergleich schrumpfte der Umsatz von Qualcomm um einen Fünftel.

Beim Chipkonzern Qualcomm lastet neben dem Dauerstreit mit Apple nun auch die Abschwächung des großen chinesischen Smartphone-Marktes auf dem Geschäft. Im vergangenen Quartal schrumpfte der Umsatz im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 4,8 Milliarden Dollar (4,19 Milliarden Euro).

Ein Auslöser dafür seien schlechtere Verkäufe einiger Chips in China gewesen, sagte Finanzchef George Davis in einer Telefonkonferenz mit Analysten in der Nacht zum Donnerstag. Für das laufende Quartal stellt sich Qualcomm auf einen weiteren Umsatzrückgang ein.

Qualcomm verbuchte in dem Ende Dezember abgeschlossenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...