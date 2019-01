Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401) gab heute ihre Finanzkennzahlen (IFRS, vorläufig) für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2018 sowie den Ausblick für das Jahr 2019 bekannt.

Darüber hinaus veröffentlichte das Unternehmen Eckdaten zur neuen Strategie, die auf profitables Wachstum ausgerichtet ist. Besonders gefragt sind die Lösungen des Darmstädter Konzerns im globalen Wachstumsmarkt Internet der Dinge (IoT). Das neue Cloud & IoT-Geschäft setzte im Geschäftsjahr 2018 seine hochdynamische Entwicklung fort und erzielte ein Umsatzwachstum in Höhe von 106 Prozent auf 30,3 Millionen Euro. Angetrieben durch eine hohe Marktnachfrage nach unabhängigen, offenen und cloudbasierten Plattformen stiegen dabei die wiederkehrenden Erlöse (Annual Recurring Revenue) im Cloud & IoT-Geschäft um 118 Prozent. Zudem konnte die Software AG ihren Gesamtumsatz im Geschäftsbereich Digital Business Platform (inkl. Cloud & IoT) um 5 Prozent auf 464,7 Millionen Euro ausbauen. Auch das Datenbankgeschäft Adabas & Natural (A&N) setzte seine positive Entwicklung fort. Für diesen Geschäftsbereich wurde im Geschäftsjahr 2018 ein Umsatzwachstum von insgesamt 2 Prozent auf 218,3 Millionen Euro erzielt. Neben der Steigerung des Produktumsatzes um insgesamt 4 Prozent konnte die Software AG auch ihre Profitabilität erhöhen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 4 Prozent auf 231,6 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBITA, Non-IFRS) belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf 272,9 Millionen Euro; die operative Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) lag entsprechend bei 31,5 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich ebenfalls und stieg auf 165,2 Millionen Euro. Der Vorjahreswert wurde entsprechend um 17 Prozent übertroffen.

Sanjay Brahmawar, Vorstandsvorsitzender der Software AG, sagt: "Die Software AG verfügt über starke Produkte, ein außergewöhnliches Team und eine solide Finanzlage. Die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahrs untermauern diese Stärken. Gleichzeitig verdeutlichen sie, dass wir das Marktpotenzial, das für unsere Produkte besteht, nicht ausschöpfen. In Zukunft müssen wir uns darauf konzentrieren, unsere Stärken in Erfolge zu verwandeln, indem wir unsere neuen IoT-Lösungen mit unseren führenden Integrations- und API-Funktionen verbinden. Dies verschafft uns eine einzigartige Position im weltweiten Softwaremarkt. Wir forcieren unser profitables Wachstum, während wir uns die von Kunden getriebene Nachfrage für SaaS und Subskriptionsmodelle zunutze machen."

Finanzvorstand Arnd Zinnhardt kommentiert: "Nach einem weiteren Jahr mit Profitabilität auf Spitzenniveau in der Branche ist die Software AG in einer optimalen Position, um ihre neue Strategie schnell und erfolgreich umzusetzen. Wir haben die nötige Finanzkraft, um unser Geschäft auch durch gezielte M&A-Transaktionen zu transformieren. Damit werden wir die Marktposition der Software AG und ihrer marktführenden Technologien stärken."

Entwicklung der Geschäftsbereiche im Geschäftsjahr 2018

Mit einem Plus von 106 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zeigten die DBP Cloud & IoT-Umsätze in Höhe von 30,3 (Vj. 14,9) Millionen Euro ein dynamisches Wachstum. Der Lizenzumsatz im Geschäftsbereich DBP (exkl. Cloud & IoT) lag bei 166,2 (Vj. 176,7) Millionen Euro und blieb hinter den Erwartungen zurück. Grund hierfür waren Projektrückgänge im öffentlichen Sektor der USA und in Südafrika. Die Wartungsumsätze beliefen sich auf 268,2 (Vj. 264,7) Millionen Euro, ein Anstieg von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dementsprechend betrug der Produktumsatz von DBP (exkl. Cloud & IoT) insgesamt 434,4 (Vj. 441,6) Millionen EUR. Währungsbereinigt entspricht dies einem Anstieg von 1 Prozent. Der Geschäftsbereich DBP inkl. Cloud ...

