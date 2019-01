Die Deutsche Bank hat die Einstufung für MTU vor den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Zahlen am 20. Februar sollten belegen, dass das Servicegeschäft sich auch im vierten Quartal dynamisch entwickelt hat, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Der operative Gewinn (Ebit) dürfte im Jahresvergleich um 29 Prozent gestiegen sein./mf/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 06:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-01-31/10:14

ISIN: DE000A0D9PT0