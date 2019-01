(shareribs.com) Chicago 31.01.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handelsverlauf überwiegend fest und können auch im elektronischen Handel zulegen. Die extreme Kälte in den USA stützt Weizen Aktuell verliert März-Mais 0,5 Cents auf 3,8075 USD/Scheffel. Auf Sicht des Monats konnte Mais leicht zulegen. Dabei wirkte sich der schwächere Dollar unterstützend aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...