Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) (-13,3%) fielen gestern um bis zu 25%, nachdem das Unternehmen in einem "Financial Times" (FT)-Bericht mit potenziell betrügerischen Geldflüssen in Verbindung gebracht wurde, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...